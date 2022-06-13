Шарль Леклер о сходах: «Мой настрой никак не изменился по сравнению с тем, что было пять гонок назад, когда я лидировал в чемпионате»

Пилот «Феррари» рассказал, что неудачи в последних гонках не сказались на его настрое в борьбе за титул.

Леклер дважды сходил с дистанции в трех последних гонках и сначала потерял лидерство в чемпионате, а по итогам опустился на третье место в общем зачете, пропустив вперед Серхио Переса.

«В целом я не сомневаюсь, что буду и дальше чувствовать психологическую уверенность – и мой настрой никак не изменился по сравнению с тем, что было пять гонок назад, когда я лидировал в чемпионате. Мотивация по-прежнему никуда не делась.

Безусловно, нам нужно разобраться с проблемами надежности болидов. Нам нужно изучить этот вопрос, особенно в свете событий трех последних гонок.

Я по-прежнему верю, что мы еще можем выиграть чемпионат, но нужно разобраться с проблемами. В трех последних гонках мы потеряли слишком много очков и этим нужно заняться. Влияет ли все это на мою уверенность в команде? Нет», – рассказал Леклер.

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