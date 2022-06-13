Пилот «Ф-2» Кордел набрал 12 штрафных баллов и отстранен от этапа в Сильверстоуне

Гонщик Амаури Кордел пропустит гонки «Формулы-2» в Великобритании.

Корделу удалось набрать 12 штрафных баллов, которые приводят к автоматическому отстранению на этап.

Заключительный из 12 баллов пилот получил за столкновение с Олли Колдуэллом из «Кампоса» в основной гонке в Азербайджане. В результате оба гонщика сошли.

Кордел пока не заработал ни одного очка в нынешнем сезоне.

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