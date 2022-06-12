Кристиан Хорнер о борьбе Переса и Ферстаппена: «Главным приоритетом было набрать максимальное количество очков относительно «Феррари»

Руководитель признал, что команда попросила не бороться с , чтобы избежать возможного повторения их столкновения на этой же трассе в 2018 году.

По словам Хорнера, в данном случае в «Ред Булл» фактически не применяли командную тактику, поскольку на том этапе гонки разница в скорости между болидами Переса и Ферстаппена была слишком большой.

«Разница в скорости между двумя нашими машинами в тот момент была очень существенной. Мы обсуждали борьбу напарников сегодня утром и просто сказали нашим гонщикам: «Ребята, если вы боретесь между собой, то просто оставляйте друг другу место на трассе». Именно это они сегодня и делали.

При этом воспоминания об инциденте 2018 года еще довольно свежи в памяти. Так что для нас важно, чтобы на данной стадии сезона гонщики могли вести между собой честную борьбу на трассе. Поскольку главным приоритетом было набрать максимально возможное количество очков относительно «Феррари». Ведь мы знаем, насколько у них быстрая машина, и как быстро может измениться ситуация в чемпионате. Поэтому наш командный приоритет сейчас именно таков.

Не думаю, что сегодня имели место жесткие командные приказы. Это был просто вопрос того, что одна наша машина в тот момент была значительно быстрее другой. У Макса в тот момент было значительное преимущество в скорости, в то время как Чеко страдал из-за грануляции задних покрышек.

Так что это скорее была просьба к ребятам не впечатать друг друга в стену – если одна машина заметно быстрее другой, ее просто нужно пропустить вперед, после чего сосредоточиться на достижении командного результата.

Чеко взрослый парень. Он прекрасно понимает общую картину – и понимает, что это очень длинный чемпионат. И что сейчас, после успеха в Монако и вчерашней квалификации он находится в лучшей форме за всю карьеру.

Возможно, в его случае при выборе настроек болида был сделан слишком большой упор именно на квалификацию, а в гонке это привело к повышенному износу задних шин. Этот вопрос нам будет нужно изучить», – рассказал Хорнер.

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