«Феррари» представила тизер болида для «24 часов Ле-Мана»

продемонстрировала первый тизер машины для гонки «24 часа Ле-Мана».

Компания также поделилась деталями о подготовке к выступлениям в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ).

Скудерия завершила выступления в высшем классе «24 часов Ле-Мана» ровно 49 лет назад – 10 июня 1973 года. Новый болид должен принять участие в гонке 2023 года.

«Дизайн машины, экспериментальные испытания которой начнутся в ближайшие недели, будет обладать четкими отсылками к стилистическим особенностям, которые выделяли модели с «гарцующим жеребцом», – говорится в пресс-релизе «Феррари».

Экипаж «Тойоты» в составе Хартли, Буэми и Хиракавы выиграл поул в квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана»

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Фото: твиттер Ferrari Races