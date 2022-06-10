Серхио Перес о роли второго номера: «В контракте с «Ред Булл» ничего не сказано об этом»

рассказал, что «Ред Булл» не обязывает его помогать .

Мексиканец подписал с командой новое соглашение до конца сезона-2024. Серхио ответил на вопрос о том, прописан ли в договоре статус второго пилота.

«Мы это не обсуждали. В моем контракте ничего не сказано о том, что я должен финишировать вторым или что-то в таком духе. Тема вообще не поднималась», – заявил Перес.

Чеко отметил, что раннее заключение сделки позволяет эффективнее заниматься своей работой:

«Безусловно, пилоты хотят определенности, так что чем раньше, тем лучше. Поддержание 100-процентной формы от уик-энда к уик-энду требует большой энергии и сосредоточенности.

Сезон только начался, возможно все. В нашем мире ситуация меняется очень быстро, буквально от одной гонки к другой. За пару недель ты можешь превратиться из героя в неудачника. Так что важно прикладывать усилия, использовать шансы. Кто знает, когда у тебя появится подходящая возможность».

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