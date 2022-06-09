ФИА прояснила правила пересечения линий пит-лейн после протестов «Феррари» на Гран-при Монако

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих объяснил ситуацию с пересечением белых линий.

После Гран-при Монако «Феррари» подала протесты на действия пилотов «Ред Булл» и , которые заехали на ограничительную линию при выезде с пит-лейн.

В прошлом году за такое наказывали пилотов, однако зимой в Международный спортивный кодекс «Ф-1» внесли поправки. В указаниях к этапу в Монте-Карло гоночный директор Эдуарду Фрейташ по ошибке процитировал прошлую версию правил, из-за чего и возникла путаница. Ферстаппен и Перес в итоге избежали наказания.

Перед началом уик-энда в Азербайджане Виттих сослался на обновленный Кодекс. Таким образом, Международная автомобильная федерация ( ) подтвердила, что отныне нарушением является полное пересечение линии на въезде и выезде с пит-лейн хотя бы одним колесом, а не заезд на нее.

«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла

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