Гельмут Марко: «Предположу, что состав «Альфа Таури» сохранится в 2023-м. Какие у Гасли альтернативы?»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о составе на сезон-2023.

не раз заявлял о желании вернуться в старший коллектив, однако «Ред Булл» продлил соглашение с Серхио Пересом до конца 2024 года. Марко сообщил, что общался с Гасли перед заключением новой сделки с Пересом.

«Мы подписали контракт в перед пятничными практиками, чтобы Чеко мог сосредоточиться на уик-энде. Если посмотреть на историю «Ред Булл», нас выделяет одна черта – преемственность и планирование. Мы хотели прояснить ситуацию на ближайшие годы.

До подписания Пересом договора я, разумеется, поговорил с Гасли. Посмотрим, что будет с ним после 2023 года. Какие у него альтернативы? Не думаю, что в данный момент есть варианты, которые были бы существенно лучше «Альфа Таури», – заявил Марко в интервью Formel1.de.

Австриец ожидает, что в следующем году Гасли и останутся на своих местах, но не исключил дебют юниоров в форс-мажорных обстоятельствах. В «Формуле-2» выступают три пилота программы «Ред Булл» – , Лиам Лоусон и Джехан Дарувала.

«Пожалуй, можем предположить, что текущий состав [«Альфа Таури»] сохранится. Тем не менее, коронавирус еще существует – возможно, молодежь получит шанс. Конечно, я надеюсь, что никто не получит травмы. В любом случае им придется подождать еще сезон», – сказал Гельмут.

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