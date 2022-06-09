Главный инженер «Ред Булл»: «Болид-2021 развивался с Ферстаппеном, в новой машине освоился и Перес»

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн поделился, как и осваиваются в машине.

По мнению специалиста, теперь свой истинный уровень могу показывать оба гонщика, в то время как прошлогодний болид был заточен под Макса.

«Чеко невероятно здорово выступает в нынешнем сезоне. Не всегда машина отвечает его требованиям, но он справляется. Интересно, что Макс может выжимать из нее скорость. Бог ты мой, еще как может. У пилотов есть свои предпочтения, и это обычная ситуация с напарниками.

Нельзя забывать, что прошлый год стал завершающим для прошлого регламента, и та машина развивалась с Максом. Потом пришел Чеко – лучшего мы и желать не могли, верно?

Я бы не сказал, что болид [2022 года] особенно сложный, и не назвал бы его простым. Пока ситуация складывается таким образом, что Чеко освоился очень хорошо, ему нравится. Находит ли Макс тот же уровень подхода? Да, может, чуть позже по ходу уик-энда. Будет ли он жаловаться после победы, поражения или в иной ситуации? Неправильно называть это жалобами, но, разумеется, он конструктивно критикует, как и всегда. Команда ожидает такого от обоих гонщиков.

Не знаю, освоился ли один из пилотов лучше напарника. Я считаю, Макс пилотирует на своем лучшем уровне. Посмотрим, что получится к концу сезона», – заявил Монахэн.

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