Мартин Брандл: «Риккардо лучше, чем предполагают результаты. Я буду в восторге, если ситуация наладится»

Бывший пилот «Формулы-1» верит в скорость .

Гонщик «Макларена» набрал лишь 11 очков в 2022 году, в то время как фактически в одиночку удерживает команду на четвертом месте в Кубке конструкторов.

«Дела идут неважно, и, как верно отмечает Даниэль, никто не накладывает на него такого давления, как он сам. Даниэль – спортсмен и гонщик мирового уровня. Он выиграл восемь Гран-при, завоевал 32 подиума, и ему [всего] 32 года.

изменчива, а класс не теряется – не думаю, что он разучился пилотировать машину «Формулы-1». Что-то не работает, и вряд ли дело только в болидах 2022 года. Если не учитывать [победу в] Монце в прошлом году, сезон тоже не назвать потрясающим. Монца слегка сгладила ситуацию», – считает эксперт Sky Sports.

Брандл высказался о возможной замене Риккардо и его сравнении с Норрисом:

«Я не считаю, что дело только в невероятно качественных выступлениях Ландо. По какой-то причине Даниэль не демонстрирует свой потенциал. Ландо здорово гоняется, но Даниэль лучше, чем предполагают результаты.

«Макларен» хочет, чтобы все сработало, Даниэль этого хочет. Команды предпочитают стабильность. Это отличная пара пилотов, просто отличная. Они хорошо сочетаются на всех уровнях: с технической точки зрения, по пилотажу, маркетингу и всему остальному. Думаю, обе стороны действительно хотят прогресса, так что ситуация запутанная. Куда бы ни ушла скорость Даниэля, ее необходимо вернуть.

«Ф-1» – непростой бизнес, гонщиков всего 20. «Макларен» не может себе позволить такой уровень выступлений Даниэля в 2023 году. Могу себе представить, что они обсуждают этот вопрос.

Я огромный фанат Даниэля как гонщика, как человека, как актива для «Формулы-1». Мы все будем в восторге, если ситуация наладится. Важна психология – ему необходимо вернуть правильный настрой».

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

Журналист сайта «Ф-1» Том Кларксон: «Риккардо очень неплохо может подойти вариант с переходом в «Астон Мартин»

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