Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «У Хэмилтона и Расселла появятся шансы на титул с болидом уровня «Феррари» и «Ред Булл»

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг оценил шансы и Джорджа Расселла на чемпионство в «Формуле-1».

«Все по порядку: мне бы очень хотелось бы сначала увидеть ту скорость, которую Хэмилтон показал в Барселоне, прежде чем рассуждать о шансах «Мерседеса» на титул.

Если машина будет на уровне и или даже быстрее, и у Хэмилтона, и у Расселла появятся шансы на чемпионство в этом сезоне. Конкуренты могут допускать ошибки, как это случилось с «Феррари» в Монако – если этим воспользуется, значит, поезд еще не ушел. Тем не менее, вскоре могут понадобится не только победы, но и дубли», – заявил Хауг.

У Расселла на 41 очко меньше, чем у пилота «Ред Булл» , Хэмилтон отстает на 75 баллов.

Пилот «Хааса» Мик Шумахер вовсе не зарабатывал очки, но ситуация скоро изменится, полагает Хауг:

«Желание ехать чересчур быстро, безусловно, не в стиле Мика Шумахера. Но два инцидента в Монако за два года вызовут вопросы у боссов команды. Мик достигнет большего меньшими средствами, чрезмерные атаки никогда не приводят к желаемому результату.

Но Мик достаточно умен и талантлив, чтобы усвоить урок. Я уверен, что скоро он заработает очки».

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