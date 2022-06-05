Андреас Зайдль: «Норриса пока рано сравнивать с Хэмилтоном и Шумахером»

Руководитель рассказал, что предпочел бы воздержаться от сравнении с лучшими гонщиками в истории – вроде Михаэля Шумахера или .

При этом в «Макларене» не скрывают свою веру в дальнейший прогресс Норриса, с которым не так давно подписали новый контракт сразу до 2025 года.

«Ландо пока рано сравнивать с Льюисом Хэмилтоном и . Но да, мы действительно не без причины подписали с ним столь длительный контракт.

Своим прогрессом и уровнем выступлений Ландо показал нам, что в нем есть нечто особенное. И в Монако он тоже провел хорошую гонку. Он умеет сразу демонстрирует свой высокий уровень и важен для команды.

Сейчас мы ведем яростную борьбу за четвертое место в Кубке конструкторов, где у нас есть очень сильные соперники, у которых тоже есть быстрые машины и хорошие гонщики. В любом случае, я очень рад тому, что у нас есть Ландо. У него есть потенциал и он уже очень многое показал. Наша задача – просто предоставлять ему хорошие болиды в ближайшие годы.

Что касается Риккардо, то в текущей ситуации мы должны помочь ему – нужно продолжать работать, анализировать данные после каждого Гран-при и помочь Даниэлю достичь его целей.

В данный момент Даниэль не чувствует себя комфортно за рулем болида, особенно в квалификациях, когда нужно атаковать на пределе. К тому же, ему противостоит Ландо. Такова ситуация. Но Даниэль опытен и трудолюбив», – рассказал Зайдль.

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