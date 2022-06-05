Маттиа Бинотто: «В Леклере есть то же, что было у Жиля Вильнева – пилотаж, талант, страстное отношение болельщиков»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает Шарля Леклера гонщиком, который может возродить «магию» Скудерии и сравнил монегаска с Жилем Вильневом – одним из любимчиков болельщиков «Феррари».

Жиль Вильнев выступал за «Феррари» с 1977 до 1982 года, пока не погиб – канадец скончался от травм, полученных в тяжелой аварии в квалификации к Гран-при Бельгии.

«Смотря на Шарля мы видим его особый пилотаж, его талант, и, что еще важнее, его страсть и страсть фанатов в его отношении. Быть частью «Феррари» – значит каким-то образом улучшить, усилить миф о каваллино (гарцующий жеребец, эмблема «Феррари»). На это способны очень немногие гонщики – и я думаю, что Леклер как раз один из таких гонщиков, как был и Жиль Вильнев.

Жиль был просто фантастическим. Жиль выиграл всего шесть гонок, но для всех тифози он остается истинным гонщиком «Феррари». Из-за того, как он гонялся, как себя вел, из-за его страсти.

Думаю, что в Шарле тоже это есть, и это и правда здорово. Мы все питаем страсть к гонкам – и конечно мы надеемся, что Шарль выиграет больше шести Гран-при», – рассказал Бинотто.

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