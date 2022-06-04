Мика Хаккинен: «Гран-при Монако ждет светлое будущее, надеюсь. Нужно защищать наследие «Ф-1»

высказался за сохранение в «Формуле-1».

Контракт на проведение гонки в Монте-Карло истекает в 2022 году, и будущее этапа пока не определено. Двукратный чемпион мира убежден, что «Ф-1» должна договориться с организаторами.

«Монако проводит Гран-при с 1929 года, и это особенное место должно остаться в календаре в долгосрочной перспективе. Я проехал десять Гран-при Монако и выиграл один из них [в 1998 году], поэтому могу подтвердить, что гонка трудная – даже на быстрой машине. Хороший тест для гонщика, ведь требуется точность: одна маленькая ошибка, и ты выбыл.

Кроме этого, команды должны принимать быстрые решения и менять стратегию за секунды. Трасса очень короткая, у команд нет времени на колебания, как мы видели в прошедший уик-энд. Давление здесь больше, и погода может меняться – в этом мы тоже убедились в воскресенье.

Разумеется, сильно развилась и изменилась за последние годы, появились новые трассы и страны в календаре, но нужно защищать наследие нашего спорта. Трек в Монте-Карло тоже всегда развивался, и я надеюсь, что «Формулу-1» и Монако ждет светлое будущее. Они друг другу нужны», – считает Хаккинен.

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