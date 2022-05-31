Мартин Брандл: «Упущенные победы – суровое испытание для привязанности Леклера к «Феррари»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что теплые отношения между Шарлем Леклером и «Феррари» под угрозой.
Леклер упустил победы на Гран-при Испании и Монако. В Барселоне у Шарля отказал двигатель, а реализовать поул на домашней трассе помешала стратегия. По мнению Брандла, это повлияет на атмосферу в команде.
«Нельзя не посочувствовать местному парню Шарлю Леклеру, который в прекрасном стиле забрал поул и уверенно лидировал, но стратегия обрекла его на четвертое место. Сначала он заехал в боксы на 18-м круге за промежуточными шинами, а через три круга, после путаницы по радио – за «сликами», из-за чего какое-то время ждал, пока обслужат напарника Карлоса Сайнса. Так что сначала Перес андеркатом отправил его на второе место, а затем Шарля опустили на четвертую позицию.
Взаимное восхищение и привязанность между Леклером и «Феррари» напоминают мне отношения Михаэля Шумахера с командой. Но две упущенные триумфальные победы за восемь дней и потерянный шанс вернуть лидерство в чемпионате – суровое испытание для таких чувств со стороны Леклера», – уверен Брандл.
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