Дженсон Баттон: «Критика Риккардо удивила меня – «Макларен» должен защищать гонщиков»

Чемпион мира 2009 года считает неуместной критику со стороны «Макларена».

Исполнительный директор команды Зак Браун сообщил, что у «Макларена» есть возможность расторгнуть соглашение с пилотом, а также заявил, что сотрудничество не оправдывает ожидания.

«Зак сам принимает решения, я не могу повлиять на его мысли и высказывания. Но меня удивили его слова. Каждый член команды должен защищать своих пилотов. – большая психологическая игра. Все гонщики обладают потрясающими способностями, но ты не можешь показывать уровень, если с психологическим состоянием что-то не так.

Фраза Зака о том, что Даниэль не оправдывает ожиданий, стала неожиданностью. Мы все это понимаем, но, конечно, больно, когда твой руководитель так высказывается.

Надеюсь, они поговорили после гонки и смогут действительно сосредоточиться на том, чтобы Даниэль и команда вокруг него выжимали максимум в оставшейся части сезона. А потом посмотрим, чем все закончится.

Для пилота это непростая ситуация. Мы видели инцидент [в практике перед ], когда инженер спросил: «Машина в порядке?», а Даниэль ответил: «Я в порядке» (инженер Риккардо спросил о болиде до того, как увидел аварию – Sports.ru). Мы улавливаем такие вещи с того момента, как Зак, можно сказать, негативно высказался о Даниэле. Спираль закручивается, ситуация выходит из-под контроля», – заявил Баттон, выступавший за «Макларен» в 2010-2017 годах.

Дженсон поделился мнением о будущем Риккардо:

«Когда Даниэль присоединился к команде, его позиции были очень сильны. Я бы сказал, контракт больше выгоден ему, но всегда есть опции. Говоря откровенно, если команда не хочет сотрудничать с тобой, то и ты не хочешь выступать за нее – и наоборот. Обычно находятся более легкие пути разрыва, чем опции в соглашении».

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