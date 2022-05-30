Тото Вольфф: «Отставание «Мерседеса» от лидеров составляет от 0,5 до 0,8 секунды – для нас это неприемлемо»

Исполнительный директор признал, что команде нужно продолжать улучшать машину, чтобы иметь возможность с кем-то бороться на Гран-при.

По словам Вольффа, сейчас у «Мерседеса» не осталось прямых конкурентов – «Феррари» и «Ред Булл» слишком сильно оторвались, в то время как над другими командами у «Мерседеса» есть довольно ощутимое преимущество в скорости.

«Думаю, сейчас мы являемся третьей по скорости командой в «Ф-1». Мы не вторые и не четвертые. У нас есть два очень сильных гонщика, но все мы очень сильно расстроены тем, что отрывы все равно остаются прежними.

Оптимистично оценивая ситуацию, отставание составляет 0,5 секунды. Пессимистично – то более чем 0,8 секунды. И для всех нас в «Мерседесе» такое отставание, очевидно, является неприемлемым.

Думаю, в данный момент мы на каждой трассе учимся чему-то новому. Фактически каждый пройденный километр дистанции учит нас тому, как нам улучшить работу болида. Нам просто нужно выбраться с этой ничейной, пустынной территории, на которой мы находимся в одиночестве», – рассказал Вольфф.

«Феррари» протестовала против победы «Ред Булл»: обвинила Переса и Ферстаппена в нарушении правила выезда с пит-стопа. Но и здесь проиграла

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