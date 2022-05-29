Кристиан Хорнер: «Двойной пит-стоп был просто образцом командой работы»

Руководитель подвел итоги Гран-при Монако, объяснив решение команды выбрать шины «медиум» на рестарт гонки.

«Мы не хотели оказаться в уязвимой позиции на рестарте, в итоге мы провели прекрасную гонку. Отличный результат для команды, я очень горжусь Чеко. В этот уик-энд он был просто в огне.

Не думаю, что сегодня наша машина была самой быстрой, но в гонке мы все сделали правильно. Двойной пит-стоп был просто образцом командной работы», – рассказал Хорнер.

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