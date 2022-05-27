Льюис Хэмилтон: «Болид скачет, словно проезжаешь сотню кочек за прямую, глаза выходят из орбит»

Гонщик «Мерседеса» рассказал, как трудно пилотировать в Монте-Карло на болидах 2022 года.

В первой тренировке перед Гран-при Монако Льюис стал десятым, во второй – 12-м. Британец отметил подскакивание машины, подчеркнув, что это не галопирование, с которым «Мерседес» боролся на предыдущих этапах.

«Я просто не мог собрать хорошие круги. Хороший первый сектор, второй почти как надо, а потом третий не получается. Наверное, лучшие круги были в первой практике, первые несколько кругов.

Мы изучим данные и попробуем что-то придумать, чтобы улучшить прохождение кочек. Очень надеюсь, что завтрашний день получится удачнее. Кажется, что у болида есть потенциал, чтобы почти что сражаться [с лидерами], но разные вещи нас сдерживают.

Пожалуй, это самая кочковатая трасса, на которой я когда-либо пилотировал. Кочки все усложняют, и в целом машина сильно раскачивается. Это не те подскоки, что были раньше. Они происходят на меньшей скорости и не связаны с аэродинамикой – думаю, кочки портят ситуацию. Ты даже не изучаешь трассу по-другому, а просто сражаешься с машиной. Собрать круг – это просто вау, офигеть, совсем другая история. Не помню, чтобы я испытывал что-то подобное.

Это отличается от галопирования. Машина скачет, но ощущения другие – как будто проезжаешь сотню кочек за одну прямую. Не знаю, как дела у остальных пилотов, испытывают ли они то же самое», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис высказался о массе болидов, которая год за годом растет:

«Помню, в мои первые сезоны в «Ф-1» мы гонялись на легких и проворных машинах, и ощущения были гораздо лучше. Теперь же болиды супертяжелые – самые тяжелые в истории, изменились точки торможения. Безумие, что в 2022 году трассы не стали более гладкими, даже если там перекладывают асфальт. Технологии идут впереди нас.

Как я уже сказал, собрать круг очень тяжело. Перед [второй] сессией мы внесли изменения. Не сказал бы, что сцепление с трассой ужасное, но глаза просто выходят из орбит.

Ночью нужно поработать. Вряд ли мы покажем скорость и – думаю, постараемся опередить .

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