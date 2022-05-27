Шарль Леклер о командной тактике: «Уверен, скоро Сайнс присоединится к борьбе за победы»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о том, стоит ли Скудерии начать использовать командную тактику, как это уже делают в «Ред Булл».
«В любом случае, принимать эти решения буду явно не я. В «Ред Булл» уже ясно дали понять о своих намерениях – и сделали это довольно рано по ходу сезона. Что касается нас – я не знаю.
Я не обсуждал этот вопрос с Маттиа Бинотто и ничего об этом не слышал. Но, опять же, как мне кажется, что Карлос уже скоро адаптируется за рулем нового болида и присоединится к нам в борьбе за победу – думаю, это вопрос времени. Так что я даже не знаю.
В любом случае, я бы все равно не стал полагаться на командную тактику. Я просто хочу достаточно хорошо и сильно выступать. И если мы будем достаточно сильны – это должно хватить. И мы в любом случае уже доказали, что способны выигрывать гонки», – рассказал Леклер.
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