Кристиан Хорнер о лидерстве в общем зачете: «У «Феррари» очень быстрая машина, ситуация может быстро измениться»

Руководитель не считает, что его команда и являются фаворитами в борьбе за титул после того, как вышли в лидеры общего зачета после Гран-при Испании.

«Я бы не стал заявлять о том, что Макс непобедим, нет. Наши соперники очень сильны. Да, у нас были свои хорошие моменты. И каждую гонку мы выигрывали, действуя на пределе. Досадно, что в Испании мы не увидели прямого соперничества между Шарлем и Максом, ведь это было бы великолепно.

Вообще же текущая ситуация показывает, как быстро все может измениться. После Гран-при Австралии мы отставали на 40 очков, а теперь, пару гонок спустя, мы уже лидируем с преимуществом в 6 очков. Но у «Феррари» очень быстрая машина, так что ситуация в чемпионате очень быстро может вновь измениться.

И поэтому я бы также не стал списывать со счетов «Мерседес», учитывая то, сколько еще очков будет разыграно в чемпионате. И сейчас, когда «Мерседес» вернулся в игру, Гран-при Монако будет очень интересным», – рассказал Хорнер.

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