Джордж Расселл: «Мерседес» в 3-4 гонках от настоящей борьбы с «Ред Булл» и «Феррари»

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Джордж Расселл рассказал, когда «Мерседес» достигнет уровня топ-команд.

Гонщик завоевал подиум на Гран-при Испании, финишировав третьим. Расселл уверен, что «Мерседес» способен на более стабильную борьбу с «Ред Булл» и «Феррари».

«Я считаю «Мерседес» лучшим коллективом. Если кто-то способен справиться с такими проблемами, вернуть скорость, то наша команда. Я наблюдал, как «Мерседес» сплачивается в трудные моменты. Команда нашла это решение, что уже является достижением. Но я действительно полагаю, что мы только начали улучшать машину.

Думаю, мы в добрых трех или четырех гонках от настоящей борьбы на том же уровне. Но, безусловно, мы приблизились к ним («Ред Булл» и «Феррари»)», – заявил новичок «Мерседеса».

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