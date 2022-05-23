Льюис Хэмилтон: «Мерседес» будет сражаться за победы, не сомневаюсь в этом»

Гонщик рассчитывает на победы после Гран-при Испании.

В Барселоне Льюис стал пятым, несмотря на столкновение с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном на первом круге, и был признан гонщиком дня. Британец отметил, что гонка в Барселоне стала важным шагом на пути «Мерседеса» к лидерам.

«Это явный признак, что мы идем в верном направлении. Не сомневаюсь, что в какой-то момент [мы будем сражаться за победы], потому что сегодня я бы боролся с . Это дает большую надежду на то, что рано или поздно мы окажемся в битве за победу», – заявил Льюис после гонки.

Семикратный чемпион «Формулы-1» также сообщил о разном подходе к настройкам внутри команды: эксперименты с машиной «в итоге стали лучшим направлением в квалификации». На Гран-при Монако Льюис планирует использовать эти наработки.

Хэмилтон прокомментировал прорыв сквозь пелотон и рассказал, кому посвящает успех:

«Это как победа. На самом деле, когда оказываешься так далеко и проходишь через разные неприятности, ощущения даже лучше, чем после многих побед.

Вчера я общался с Айлой – пятилетней девочкой, которая неизлечимо больна, и она меня вдохновила. Она сказала, что я выиграю гонку. Я ответил: не знаю, смогу ли победить, но отдам все силы. Для меня это в каком-то смысле как победа, и я посвящаю ее Айле».

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

Тото Вольфф об аварии Хэмилтона: «Льюис сражался бы за победу на Гран-при Испании»

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