Мика Хаккинен: «Вызов «Феррари» теперь бросают и «Ред Булл», и «Мерседес»

Двукратный чемпион «Формулы-1» понимает чувства после схода в Барселоне.

Пилот «Феррари» досрочно закончил Гран-при Испании, по ходу которого уверенно лидировал. В результате Леклер потерял преимущество в чемпионате и пропустил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«У меня то же самое случилось в Испании в 2001-м, только в этом случае я лидировал в гонке до последнего круга. Я опережал «Феррари» на 42 секунды, когда утечка в гидравлике привела к взрыву сцепления. Помню, я тогда сказал журналистам: жаль, что нет боксерской груши в моторхоуме – я был так разочарован.

То, что Шарль пришел в боксы и поблагодарил механиков за упорную работу, впечатляет. Должно быть, он чрезвычайно расстроился, но понимал, что эти чувства разделяет вся команда», – заявил Хаккинен.

Финн поделился мнением о раскладе сил в чемпионате:

«Феррари» нужно собраться с силами, изучить проблему и привезти в Монако надежный болид. Теперь вызов им бросают и , и . Однако для болельщиков это фантастическая новость».

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