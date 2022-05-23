Маттиа Бинотто: «Мерседес» будет участвовать в борьбе на Гран-при Монако, полагаю»

Руководитель «Феррари» ждет сражения с на .

«Монако – особый Гран-при, и не факт, что данные из Барселоны показательны.

Полагаю, «Мерседес» будет участвовать в борьбе, потому что их у болида хорошая аэродинамическая загрузка и сцепление с трассой. Меня совсем не удивит хорошая гонка Джорджа [Расселла] и Хэмилтона в Монте-Карло.

С моей точки зрения, необходимо начинать с нуля: проехать чистый круг, найти в квалификации нужную позицию, чтобы не попасть в трафик. Факторов очень много, все решат детали», – сообщил Бинотто.

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