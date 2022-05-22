Гасли о штрафе за столкновение со Строллом: «Беру на себя ответственность»

Пилот согласился со штрафом, который получил за столкновение с на .

Гасли закончил гонку 13-м и не имел шансов попасть в очковую зону. Стюарды же оштрафовали Гасли на 5 секунд за столкновение со Строллом в первом повороте.

«Борьба была жесткой. Между нами произошел небольшой контракт, но я беру на себя всю ответственность, если такое нарушение заслуживает 5-секундного штрафа», – рассказал Гасли.

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