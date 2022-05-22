Маттиа Бинотто: «Пока не знаем причину схода Леклера, изучим мотор на базе»

изучит причину схода , заявил руководитель команды Маттиа Бинотто.

По словам Маттиа, Скудерия еще не знает, почему у Шарль отказал двигатель на .

«Нет, пока нет.

Мощность внезапно провала. Безусловно, это серьезная проблема с надежностью. Ночью мы отправим силовую установку в Маранелло, а завтра утром разберем ее», – сообщил Бинотто.

Маттиа рассказал, что у команды нет причин для серьезного беспокойства:

«Сезон еще очень и очень длинный, позади только шесть Гран-при. Сначала проблемы с надежностью были у них ( ), сегодня настал черед Шарля. Такое случается.

Сегодня мы видели, что Макс [Ферстаппен] испытывал трудности с DRS, в последней попытке в квалификации тоже были проблемы. Всякое бывает, такое нельзя предсказать. Надо просто стараться хорошо работать».

Шарль Леклер: «Пока не знаю, что случилось – до поломки мы не видели признаков того, что это может произойти»

Сайнс провел лучший для себя домашний Гран-при и в восьмой раз подряд заработал очки в Испании

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram