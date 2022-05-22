Маттиа Бинотто: «Пока не знаем причину схода Леклера, изучим мотор на базе»

«Феррари» изучит причину схода Шарля Леклера, заявил руководитель команды Маттиа Бинотто.
По словам Маттиа, Скудерия еще не знает, почему у Шарль отказал двигатель на Гран-при Испании.
«Нет, пока нет.
Мощность внезапно провала. Безусловно, это серьезная проблема с надежностью. Ночью мы отправим силовую установку в Маранелло, а завтра утром разберем ее», – сообщил Бинотто.
Маттиа рассказал, что у команды нет причин для серьезного беспокойства:
«Сезон еще очень и очень длинный, позади только шесть Гран-при. Сначала проблемы с надежностью были у них («Ред Булл»), сегодня настал черед Шарля. Такое случается.
Сегодня мы видели, что Макс [Ферстаппен] испытывал трудности с DRS, в последней попытке в квалификации тоже были проблемы. Всякое бывает, такое нельзя предсказать. Надо просто стараться хорошо работать».
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