Шарль Леклер: «Пока не знаю, что случилось – до поломки мы не видели признаков того, что это может произойти»

Пилот прокомментировал свой сход с дистанции из-за поломки болида.

«Нет, я пока не знаю, что именно случилось, и в чем заключалась проблема. До поломки мы не видели вообще никаких признаков того, что это может случиться. Двигатель просто сломался и машина лишилась мощности.

Очень досадно, что так вышло. С другой стороны, в таких ситуациях, где ты ничего не можешь сделать, как мне кажется нужно смотреть на позитивные моменты. И в этот уик-энд этих позитивных моментов для нас было много.

Мы были быстры и в квалификации, и в гонке. А также мы смогли найти что-то в этот уик-энд и у нас, в отличие от предыдущих этапов, не было больших проблем с износом шин.

Как бы то ни было, мы изучим ситуацию и найдем причину поломки, ведь мы не можем позволить себе, чтобы такие вещи повторялись слишком часто», – рассказал Леклер.

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