Гюнтер Штайнер: «У Шумахера нет безграничного времени, в «Ф-1» выстраивается очередь из пилотов»

Ряд гонщиков хотели бы занять место в , напомнил .

В то же время руководитель команды отметил, что немецкий гонщик прибавляет:

«Обстоятельства изменились ввиду конкурентоспособности нашей машины. Это новый уровень, он уже не пилотирует в одиночестве. К такому нужно привыкнуть.

В «Формуле-1» у тебя нет безграничного времени – выстраивается очередь из пилотов, которые хотели бы тут выступать. Я уверен, Мик понимает – никто ждать его не будет. Он упорно работает, хотя это очень тяжело. Соревноваться в «Формуле-1» непросто. Но он идет в верном направлении».

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