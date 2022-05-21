Кевин Магнуссен: «Хаас» прибавил без обновлений, я доволен двойным попаданием в 3-й сегмент»

отметил прогресс без обновлений.

«Хаас» оказался единственной командой, которая не привезла новинки на Гран-при Испании. Это не помешало Магнуссену занять восьмое место в квалификации, а – десятое.

«Я очень доволен, две машины в третьем сегменте – впервые в нынешнем сезоне. Это показывает, что у нас очень хороший болид.

Интересно, что многие команды привезли обновления, и непохоже, что они получили огромное преимущество. Кажется, нам удалось немного прибавить даже без обновлений – просто за счет настроек.

У нас была проблема с DRS, из-за нее я потерял время – не знаю, сколько. Но я был близок к топ-5, и машина позволяла рассчитывать на большее», – признался Магнуссен.

Шумахер поделился впечатлениями от первого попадания в третий сегмент в карьере:

«Конечно, мы рады оказаться в Q3. Хоть и нельзя сказать, что мы прошли туда по чистой скорости (время удалили, из-за чего пилот пропустил Мика – Sports.ru), все равно справились хорошо.

Я не смог участвовать в третьей практике, но мы это преодолели. Я очень доволен и очень благодарен команде. Здорово, что мы в игре, хотя не привезли обновления, в отличие от многих других».

Шумахер впервые прошел в третий сегмент квалификации

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