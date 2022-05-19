Журналист «Ф-1» Барретто: «Слышал, что обновления «Макларена» могут стоить полсекунды с круга»

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто рассказал об обновлениях «Макларена» к Гран-при Испании.

«Макларен» привез в Барселону серьезный пакет обновлений. Я слышал, что он может стоить полсекунды с круга. Многие команды, в том числе , также привезли уйму новинок», – написал Барретто.

Обозреватель The Race Гэри Андерсон отметил, что «Макларен» привез в Испанию кожух тормозного диска из углеволокна, что должно решить проблему с охлаждением тормозов. Также команда изменила форму воздуховодов и сплиттеры внутри них.

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