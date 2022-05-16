Ландо Норрис: «Макларен» изо всех сил трудится над обновлениями к Гран-при Испании»

ждет новинки на Гран-при Испании.

«Мы неплохо обкатали болид на тестах в феврале, и мне не терпится сравнить все, что мы накопили за сезон, с данными, полученными [в Барселоне] ранее. Выступление в Майами показало, что стабильности в борьбе с лидерами не хватает, но важно сохранять оптимизм.

Команда прямо сейчас изо всех сил трудится над обновлениями. Надеюсь, они помогут совершить рывок на этом «двойнике» ( и )», – сказал британский пилот.

Руководитель команды также поделился ожиданиями:

«Мы привезем обновления на ближайший уик-энд. Неделя получится чрезвычайно насыщенной для многих команд, которые готовят новинки, и борьба за очки получится плотной.

Мы хорошо выступили на этой трассе на предсезонных тестах – будет интересно посмотреть, что покажет обновленная машина».

Этап в Барселоне состоится 20-22 мая.

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