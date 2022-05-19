Джолион Палмер: «Феррари» не будет применять командную тактику в отношении Сайнса на Гран-при Испании»

Бывший пилот «Формулы-1» сомневается, что будет применять командную тактику на .

По мнению Палмера, в «Феррари» не рискнут принимать решения в пользу Леклера, если Сайнс будет находиться в более выгодной ситуации – учитывая выступление на домашнем для испанца Гран-при.

«Гарантирую, что если «Феррари» и будет применять командную тактику в отношении Карлоса, то точно не в этот уик-энд. Вы можете себе представить, чтобы команда сказала Карлосу подвинуться на домашнем Гран-при? К тому же, Карлос еще не выигрывал гонки в «Формуле-1», это вдвойне сложно.

К тому же, в прошлом году Карлос уже обошел Леклера по очкам, так что я не думаю, что этот момент (превращение Сайнса во второго номера) уже произошел. Да, мы все видим, в каком направлении сейчас развивается ситуация, но никогда не знаешь, что может случиться. Пара неудачных гонок для Леклера и все может перевернуться», – рассказал Палмер.

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