Феттелю предложили протестировать болид «Формулы E»

Команда «Формулы E» «ДС-Течита» готова предоставить тесты четырехкратному чемпиону «Формулы-1» Себастьяну Феттелю.

Не исключено, что Феттель завершит карьеру в «Ф-1» по окончании сезона-2022. Контракт Себастьяна с «Астон Мартин» истекает в конце года, сам немец заявлял, что пока не принял решение.

В «Течите» сообщили, что Феттель может протестировать электроболид без каких-либо обязательств.

«Себастьян очень заинтересован в защите окружающей среды и изменении климата, как и мы в «Формуле E». Мы не знаем, насколько его привлекает перспектива продолжить карьеру в , но для нас это не проблема. Мы хотели бы предоставить ему возможность опробовать CO 2 -нейтральную машину», – сказал руководитель «Течиты» Тома Шевоше.

Босс ДТМ Герхард Бергер также не против привлечения Себа:

«Я вполне могу представить себе сотрудничество с Себастьяном – к примеру, в качестве амбассадора нашего электрического проекта».

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