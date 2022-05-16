Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Зурер порассуждал о будущем .

Контракт четырехкратного чемпиона мира с истекает в конце 2022 года. Феттель заявлял, что пока не решил, продолжит ли карьеру.

«Непохоже, что команда может стать чемпионской. Тогда зачем ему это? Он выполнит контракт и скажет «пока-пока». «Астон Мартин» был его последним шансом, и здесь тоже не получается», – сказал эксперт.

При этом Зурер признал, что Феттель смог восстановиться после тяжелого старта сезона: Себ пропустил два этапа из-за коронавируса, а затем провалил .

«Тот факт, что он вернулся и по-прежнему пилотирует, говорит сам за себя. Он помогает команде, старается подтолкнуть ее вперед, и признаки прогресса уже есть. Так что Феттель выполняет свою работу. Он мог бы выбросить полотенце, и никто не держал бы на него зла – пожалуй, кроме команды», – заявил Зурер.

Швейцарец отметил, что проблемы Феттеля заключаются не в плохой форме:

«В нормальных условиях он обыгрывает Стролла. А мы знаем, что, к примеру, у Переса постоянно возникали с этим проблемы, что уже показывает уровень [Феттеля].

Вопрос скорее в мотивации. Может ли битва за десятое место мотивировать четырехкратного чемпиона? Я не знаю».

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