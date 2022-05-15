Себастьян Феттель: «Не знаю, доведется ли мне еще раз выступить на Гран-при Германии – очевидно, что организаторы не готовы платить такие деньги»

Пилот сомневается, что еще успеет выступить на домашнем для него до завершения карьеры в «Формуле-1».

В данный момент Гран-при Германии не имеет места в календаре чемпионата и организаторы не заявляли о готовности возобновить проведение этапа.

«Не знаю, успеют ли в Германии это сделать, пока мне время не кончилось. С другой стороны, я долгие годы пользовался привилегией выступления на Гран-при Германии. Я не знаю, случится ли это еще раз.

С другой стороны все довольно очевидно, если посмотреть, какие места посещает сейчас. Очевидно, что Германия не готова платить такие деньги за проведение Гран-при, так что тут все просто», – рассказал Феттель.

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