Албон – лучший по отыгранным позициям в 2022 году, Расселл – 2-й

поделилась статистикой по количеству отыгранных позиций за пять этапов 2022 года.

Лучшим по данному показателю является Алекс Албон (27 мест). Тайский гонщик дважды привез болид «Уильямса» в очки с последних рядов стартовой решетки.

Новичок занимает вторую строчку (23 позиции). Вслед за ним расположились Эстебан Окон («Альпин», 18), Николас Латифи («Уильямс», 15), Ланс Стролл ( , 14) и Чжоу Гуаньюй ( , 14).

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