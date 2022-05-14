Албон – лучший по отыгранным позициям в 2022 году, Расселл – 2-й

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Эстебан Окон Николас Латифи Чжоу Гуаньюй Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Альфа Ромео Альпин Авто

«Формула-1» поделилась статистикой по количеству отыгранных позиций за пять этапов 2022 года.

Лучшим по данному показателю является Алекс Албон (27 мест). Тайский гонщик дважды привез болид «Уильямса» в очки с последних рядов стартовой решетки.

Новичок «Мерседеса» Джордж Расселл занимает вторую строчку (23 позиции). Вслед за ним расположились Эстебан Окон («Альпин», 18), Николас Латифи («Уильямс», 15), Ланс Стролл («Астон Мартин», 14) и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео», 14).

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