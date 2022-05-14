Нико Росберг: «Формула-1» может перейти на электричество и сосуществовать с «Формулой E»

считает, что будущее «Формулы-1» под вопросом, несмотря на постепенный переход на «зеленое» топливо.

Чемпион мира 2016 года предположил, что серии стоит задуматься о переходе на электродвигатели, чтобы оставаться современной.

«Синтетическое топливо, на мой взгляд, не является лучшим решением для [автомобильного] транспорта. Но это важно для других областей – самолетов, контейнеровозов, грузовиков и так далее.

пойдет этим путем и сыграет ключевую роль в развитии «зеленого» бензина. Надеюсь, это позитивно повлияет и на другие сектора в сфере транспорта. Достаточно ли этого, чтобы «Ф-1» оставалась актуальной? В долгосрочной перспективе это вопрос. Может, как говорит [основатель «Формулы E»] Алехандро [Агаг], нужно переходить на электричество», – сказал чемпион «Ф-1» 2016 года.

Лицензией на проведение гонок на электромоторах и водороде на ближайшие десятилетия обладает «Формула E». Нико полагает, что серии способны договориться и сосуществовать:

«Я вижу возможности для сосуществования, потому что отличий очень много. гоняется в центрах городов. У «Ф-1» такой привилегии нет, она не может выступать в центре Лондона, Парижа, Гонконга.

Это уникальная особенность «Формулы E» – чемпионат доступен всем, кто находится в городе. Думаю, со временем серия продолжит расти и будет естественным образом сосуществовать [с «Ф-1»]».

Новый болид электро-«Формулы» – 🚀 Гоняет 320 км/ч без задних тормозов и заряжается вдвое быстрее любого электрокара

«Макларен» присоединится к «Формуле E», купив команду «Мерседес»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram