Кристиан Хорнер: «Мерседес» очень скоро присоединится к вечеринке «Феррари» и «Ред Булл», полагаю»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, чем отличается борьба с и «Феррари».

и занимают первые две строчки в «Формуле-1» после пяти гонок сезона-2022. Хорнер поделился мнением о взаимодействии с коллегами по «Мерседесу» и «Феррари» Тото Вольффом и Маттиа Бинотто.

«Маттиа – приятный парень, так что соперничество проходит иначе. Но вы списываете Тото. У него полно времени, чтобы вернуться в шоу. Мы сосредоточены на себе. Нашими конкурентами являются все девять команд.

В прошлом году было много препирательств, события случались не только на трассе, но и вне ее. Сейчас же кажется, что внимание сместилось на происходящее на треке. Мы видим отличную борьбу Шарля с Максом, первые гонки вышли эпичными. Если так продолжится по ходу года, страсти неизбежно накалятся, борьба станет более напряженной, во второй части сезона ставки вырастут.

Однако пока мы видим, что пилоты сражаются с большим уважением – жестко, но честно. И, опять же, полагаю, «Мерседес» очень скоро присоединится к вечеринке», – заявил менеджер.

Хорнер признался, что рассчитывал на менее жесткую битву после напряженного противостояния Ферстаппена с в 2021-м:

«Борьба с «Феррари» очень плотная. Шарль и Макс очень уважают друг друга, и я надеялся, что еще одного конкурентного сезона, как в прошлом году, не случится. Но, похоже, сейчас все тоже может продолжится до самого конца».

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