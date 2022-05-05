«Абт» вернется в «Формулу E» в 2023 году

Команда «Абт» объявила о том, что будет выступать в со следующего сезона.

«Абт» принимал участие в первых семи сезонах чемпионата в сотрудничестве с . «Абт-Ауди» победил в личном зачете третьего сезона усилиями Лукаса ди Грасси и завоевал командный титул годом позже, а в 2021-м покинул «Формулу E».

Немецкий коллектив будет выступать как клиентская команда и уже договорился с поставщиком электродвигателей, о котором объявит позже. Команда станет 12-й на решетке «Формулы E» 2023 года. В следующем сезоне впервые будут использоваться болиды третьего поколения.

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