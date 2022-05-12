Ромен Грожан о запрете украшений в «Ф-1»: «Обручальное кольцо было моей защитой, для меня это важно»

Гонщик рассказал, как относится к запрету украшений в «Формуле-1».

Команды «Ф-1» обязаны проверять пилотов на наличие украшений. Гоночный директор чемпионата Нильс Виттих обосновал изменения тем, что металлические элементы представляют угрозу в случае пожара.

Грожан завершил карьеру в «Ф-1» после того, как его болид загорелся на -2020. Француз чудом избежал гибели и отделался ожогами рук.

«Если честно, я не так уж сильно изучил ситуацию [с запретом украшений].

Всю свою карьеру я ношу обручальное кольцо, часы Richard Mille. Когда я носил кольцо, оно было моей защитой, моя жена была защитой. Некоторые аргументы я могу понять, но я бы не хотел гоняться без обручального кольца. Для меня это важно», – сказал бывший пилот .

Экс-гонщица «Индикара» также высказалась о проблеме:

«Это так тупо. Да какая разница? Я носила серьги всю карьеру, никто мне и слова не сказал. Каждый сам определяет свой уровень риска.

Правила в «Формуле-1» не распространяются на другие серии. Это может стать примером, но не означает, что регламент в других категориях поменяется».

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