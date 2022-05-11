Фредерик Вассер: «Немного разочарованы 7-м местом – и это говорит о прогрессе, которого добилась «Альфа Ромео»

Руководитель поделился мнением о выступлении команды на .

удалось финишировать на седьмой позиции и заработать очки, в то время как не сумел добраться до финиша.

«Мы немного разочарованы седьмым местом – и на самом деле это говорит о том, какого прогресса добилась команда в этом году. Ведь седьмое место – это неплохой результат.

В Майами мы смотрелись очень сильно и на самом деле большую часть гонки комфортно удерживали пятую позицию, уступая лишь двум «Феррари» и двум «Ред Булл».

Безусловно, на нас повлиял момент с появлением на трассе машины безопасности, который обнулили все преимущество Валттери Ботттаса во времени над двумя «Мерседесами». И тем не менее, шесть заработанных очков – это хороший результат, который укрепил наше положение на четвертом месте в Кубке конструкторов. Но мы знаем, что способны на большее», – рассказал Вассер.

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