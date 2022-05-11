Алекс Албон о попадании в топ-10 в Майами: «Я бы не назвал это везение, вы удачно выбрали стратегию»

Пилот считает, что в полной мере заслужил попадение в топ-10 на .

Албон начал гонку с 18-й позиции, выбрав комплект шин «хард» и в итоге, во многом благодаря появлению машины безопасности, сумел прорваться на 9-ю позицию.

«Я бы не назвал это везением. Мне кажется что мы, опять же, выбрали удачную стратегию и оставались на трассе, когда большинство соперников уже провело свой пит-стоп. Мы просто использовали свой шанс, как и всегда делаем. Мы сами создали ситуацию, в которой смогли воспользоваться представившейся возможностью», – рассказал Албон.

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