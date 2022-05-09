Фернандо Алонсо об аварии: «Моя ошибка, я уничтожил гонку Гасли»

Гонщик взял на себя вину за столкновение с пилотом на Гран-при Майами.

После инцидента Гасли, в свою очередь, врезался в Ландо Норриса из и сошел. Алонсо получил пять секунд за аварию, затем заработал еще один штраф и выпал из очковой зоны.

«По-прежнему никаких подарков, никакого везения с очками, но однажды это случится.

Это моя ошибка, со мной иногда такое случается. Мик [Шумахер] развернулся в Имоле и уничтожил мою гонку. Сегодня я уничтожил гонку Пьера – это мой просчет. Мне его жаль, потому что я понимаю, каково это. Он не виноват.

Трудно завершить гонку, если кто-то врезается в тебя сзади. Ему не повезло, это моя ошибка», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо потерял очки на Гран-при Майами из-за второго штрафа

Ландо Норрис о столкновении с Гасли: «Вышло немного глупо. Но это гонки, иногда такое случается»

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