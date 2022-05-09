Ландо Норрис о столкновении с Гасли: «Вышло немного глупо. Но это гонки, иногда такое случается»

Пилот прокомментировал свое столкновение с на Гран-при Майами.

В результате столкновения Норрис сразу сошел с дистанции, разбив болид, а на трассе появилась машина безопасности. Гасли вскоре тоже был вынужден вернуться в боксы и сойти.

«Сложный момент. Соперник выехал за пределы трассы, он взял слишком широко – мне кажется, что он просто не оставил мне достаточно места на трассе. Он мог бы повернуть сильнее. Хотя я тоже мог бы сильнее прижаться к стене. В любом случае, вышло немного глупо. Но что поделать, это гонки, иногда такое случается», – рассказал Норрис.

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