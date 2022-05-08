Хэмилтон ответил Марко: «Неуважительные заявления – это ожидаемо. Не слушайте глупые комментарии»

Пилот отреагировал на намеки на то, что ему следовало уйти из «Формулы-1».

После Гран-при Эмилии-Романьи советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал обгон Хэмилтона на круг со стороны . По словам австрийца, семикратный чемпион мира мог пожалеть о том, что не завершил карьеру в 2021 году.

«Может, он подумал, что нужно было уйти после прошлого сезона», – сказал Марко.

«Не слушайте глупые комментарии, честно. Интересная ситуация: снова и снова появляются неуважительные заявления. Но это ожидаемо, они меня не беспокоят.

Я знаю, кто я такой, знаю, чем занимаюсь. И мне это нравится. Сейчас тяжело, мы начали сезон не так, как ожидали. Но мы бойцы. Если кто-то не понимает, что я такой, то ничего обо мне не знает.

Но ничего страшного. Я сделаю все возможное, чтобы вместе с командой сократить отставание, и буду сражаться изо всех сил», – ответил Хэмилтон.

Гельмут Марко о круговом Хэмилтоне: «Может, он подумал, что нужно было уйти после 2021-го»

Херберт ответил Марко на высказывание о Хэмилтоне: «Очень дешевый ход. Вполне типично для «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram