Гельмут Марко о круговом Хэмилтоне: «Может, он подумал, что нужно было уйти после 2021-го»

Советник «Ред Булл» попытался заглянуть в голову пилота «Мерседеса» .

Хэмилтон проиграл круг на Гран-при Эмилии-Романьи и финишировал 13-м.

«Мы обогнали его на круг – может, он подумал, что нужно было уйти после прошлого сезона», – сказал Марко в интервью Sky Sports.

Австриец также высказался о гонке обновлений с «Феррари». Марко сомневается, что Скудерия способна конкурировать с «Ред Булл» в плане развития болида:

«Я так не считаю.

Мы видим, что они допускают ошибки, когда оказываются под настоящим давлением. Между и нами хорошее спортивное и дружественное соперничество».

Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох

Первый дубль «Ред Булл» с 2016-го, Большой шлем и звание «спортсмена года» Ферстаппена, Хэмилтон вложился в покупку «Челси» и другие события Гран-при в Имоле

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