Себастьян Феттель: «Трасса в Майами представляет интерес»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Знаете, в США есть ряд фантастических треков с потрясающей историей. Например, возьмем «Роуд Америка» – знаете, учитывая те деньги, которые были потрачены на организацию гонки (в Майами), они могли бы легко модернизировать такие трассы, как «Роуд Америка». И с точки зрения пилотажа такие трассы были бы намного интереснее.

Что касается трассы в Майами, то она определенно представляет интерес. Гоняться в городах классно. Тебе не нужно развлекать зрителей – они и так все видят. Хотя не мне об этом судить, ведь я последний раз смотрел гонки с трибун очень давно», – рассказал Феттель.

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