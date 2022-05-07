Кристиан Хорнер о проблемах Ферстаппена: «Макс умеет быстро адаптироваться – уверен, он отыграет потерянное время»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами.

сегодня неоднократно сталкивался с механическими проблемами и почти целиком пропустил вторую практику.

«Мы заменили коробку передач и один из радиаторов, Макс выезжает на трассу – и почти сразу же, к сожалению, на его болиде возникают проблемы с тормозами, вызванные неполадками в работе гидравлики.

В итоге Макс сегодня проехал всего где-то пять полноценный кругов, по итогам которых ему засчитывали время. И на этих кругах он был конкурентоспособен. К счастью для нас, из-за большого количества красных флагов Макс в итоге потерял не так много времени (относительно остальных). Но да, мы конечно расстроены тем, что провели на трассе мало времени.

Вероятно, в третьей практике Макс проедет немного больше кругов, чем обычно – просто чтобы привыкнуть к трассе. На трассе городского типа тебе нужно поймать ритм, привыкнуть к условиям. И мы знаем, как быстро Макс умеет адаптироваться к новым трассам – так что я уверен, что он отыграет потерянное время», – рассказал Хорнер.

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