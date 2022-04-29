У Переса могли украсть шлем перед Гран-при Майами: «Кто-то его забрал»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес в преддверии Гран-при Майами лишился своего гоночного шлема.
Перес, который уже находится во Флориде, вместе с «Ред Булл» принимал участие в съемках рекламных материалов. И по ходу съемок, по словам Переса, кто-то забрал или украл его гоночный шлем.
Об этом Перес рассказал журналистам, когда те хотели спросить его о первых впечатлениях от трассы в Майами.
«Кто-то забрал мой шлем. Все еще ищу его. И пока не знаю, куда он подевался! Очень надеюсь, что смогу найти его позже», – рассказал Перес.
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