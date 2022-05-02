Босс «Фольксвагена»: «Если идти в автоспорт, то в «Ф-1». Для «Порше» и «Ауди» это единственный шанс на ближайшие 10 лет»

Исполнительный директор концерна «Фольксваген» Герберг Дисс рассказал, почему «Порше» и «Ауди» присоединяются к «Формуле-1».

Бренды решили вступить в чемпионат в 2026 году – в первый год нового моторного регламента.

чрезвычайно позитивно развивается по всему миру. Маркетинг и [сериал от] Netflix привели серию к существенному росту, в том числе в США. Серьезный рост в Азии, в том числе среди молодежи. Если посмотреть на важные спортивные мероприятия, то в автоспорте значение имеет лишь «Формула-1». Если идти в автоспорт, то в «Формулу-1», поскольку у нее наибольшее влияние.

Более того, вступить в «Формулу-1» можно лишь в том случае, если открывается окно с точки зрения технологий. Значит, необходима смена регламента, чтобы все начинали с чистого листа. В противном случае новой команде потребуется пять или десять лет, чтобы догнать лидеров. Изменение регламента на подходе: в 2026 году сильно возрастет влияние гибридной составляющей двигателя, будет использоваться синтетическое топливо. Поэтому нужно развивать мотор, а для этого требуются три или четыре года.

Так что необходимо сейчас принимать решение о вступлении в «Формулу-1», либо не входить еще, пожалуй, десять лет. Два наших премиальных бренда считают, что это верное и приоритетное решение», – заявил Дисс.

Менеджер сравнил возможности двух фирм:

«Порше» должна стать самым спортивным брендом в мире, поэтому автоспорт необходим. А если заниматься гонками, то «Формула-1» – наиболее эффективный путь. «Ауди» гораздо слабее как бренд, но, на самом деле, для «Формулы-1» подходит даже лучше, поскольку обладает большим потенциалом.

Обсуждения в совете директоров не были единогласными. Безусловно, у нас есть и другие приоритеты, не обязательно относящиеся к гонкам. Однако наши бренды сказали, что это наиболее важный рычаг для повышения их ценности, поэтому совет поддержал решение. «Ауди» еще предстоит определиться, с какой командой она будет выступать. Но обе компании уже начали разработку двигателей».

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